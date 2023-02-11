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"Afganlar bilezik için cesetlerin kolunu kesiyor" yalanını atan Uğur Kardaş isimli provokatör gözaltına alındı

"Afganlar bilezik için cesetlerin kolunu kesiyor" yalanını atan Uğur Kardaş isimli provokatör gözaltına alındı
11.02.2023 19:03 - Son Güncelleme: 11.02.2023 19:06

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Uğur Kardaş isimli provokatör, çektiği videoda, "Cesedi çıkarıyoruz, nakil aracı gelsin diye bir bölgeye bırakıyoruz, Afgan'ın biri gelip kadının kolunu kesip bilezikleri alıyor." yalanını ortaya atarak provokasyon yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili, sosyal medyada dezenformasyonun sürdüğünü belirterek, "Biraz önce bir video seyrettim ve seyrettiğim videoda okumuş yazmış büyükşehirde yaşadığını düşündüğüm bir kişi, Afgan birinin depremzedenin kolunu kestiğini söylemiş. O şahıs şu an gözaltında." ifadelerini kullandı.

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