Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Gaziantep kent merkezinde bulunan depremzedeler için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kurulan çadır kentteki vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Erdoğan; "Bir taraftan bu inşaatlar sürerken, biz, çadırlarda falan kalınmasın istiyoruz. Çadırlar anlık. Otellerde her şey, yeme, içme, banyosu her şey var. Modern oteller, buralarda ağırlayalım. Ama hala benim vatandaşım çekiniyor, enkazda yakınları var, vesairesi var, bundan dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. Biz, şimdi uçaklarla Ankara, İstanbul'a taşıdık, taşıyoruz." dedi.