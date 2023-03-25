Son dakika: DEPREM | Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberi.... Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 07.39'da 4.5 büyüklüğünde, 7 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Ekinözü ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.39'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

SON DEPREMLER

2023.03.25 07:39:32 38.0687 37.0170 7.2 -.- 4.5 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2023.03.25 07:24:26 37.7927 29.1593 2.9 -.- 1.6 -.- PINARKENT-(DENIZLI)

2023.03.25 07:22:48 37.4395 36.9300 5.0 -.- 2.3 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS)

2023.03.25 07:13:15 40.8435 31.7225 3.2 -.- 1.6 -.- MESCICELE-(BOLU)

2023.03.25 07:10:14 36.8735 27.9560 11.4 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2023.03.25 07:04:35 38.2280 37.1782 3.9 -.- 1.5 -.- HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.25 06:54:21 38.3525 37.7483 11.9 -.- 1.5 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA)

2023.03.25 06:49:41 38.4825 37.3777 7.5 -.- 2.2 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA)

2023.03.25 06:46:05 37.3203 39.2168 7.6 -.- 1.8 -.- ACARYURT-(SANLIURFA)

2023.03.25 06:40:13 36.1948 36.0132 5.7 -.- 2.5 -.- YAYLICA-SAMANDAG (HATAY)

2023.03.25 06:35:36 38.1480 36.5625 5.0 -.- 1.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.25 06:31:45 38.8295 39.5532 5.0 -.- 2.0 -.- KONURAT-PERTEK (TUNCELI)

2023.03.25 06:29:53 37.5703 26.8352 5.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2023.03.25 06:20:51 37.5300 36.1868 1.0 -.- 1.8 -.- KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE)

2023.03.25 06:11:50 37.7792 36.5487 7.1 -.- 2.3 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

2023.03.25 06:00:26 37.8432 36.4063 2.8 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)