Son dakika: Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli birlikte gerçekleştirecek

26.05.2020 17:02

Son dakika.... Yarın, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde yapılacak olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılacağı törenle darbenin yıl dönümünde adanın açılışı gerçekleştirilecek.





Türk demokrasi tarihinin kara günlerinden birisiydi; 27 Mayıs 1960. 2015 yılında başlanan çalışmalarla çehresi değişen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışı 27 Mayıs askeri darbesinin 60. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek, MHP lideri Devlet Bahçeli de açılışa katılacak. Kabine üyeleri ve askeri yetkililer de törende yer alacak.

103 bin 750 metrekarelik alana sahip adada demokrasi ve şehitler anıtı, açık hava müzesi, demokrasi parkı, sergileme alanları ile kafeterya ve restoranlar yer alıyor. Yargılamaların yapıldığı mahkeme salonu ise 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürüldü.





ERDOĞAN İL TEŞKİLATLARINA SESLENMİŞTİ

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı ile video konferans görüşmesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "27 Mayıs'ta da bu yıl Yaslıada'yı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açıyoruz. Öncelikle 27'sinde dar kapsamlı bir açılış töreni yapacağız. Ondan sonra inanıyorum ki başta teşkilatımız olmak üzere, burayı ziyaret etmek suretiyle orada yapmış olduğumuz yatırımı, mimari çalışmayı yerinde görerek, inanıyorum ki bu ülkede demokrasiye kimin sahip çıktığını, özgürlüklere, haklara kimin sahip çıktığını bizzat yerinde görmeliyiz. Bunun için İstanbul İl Teşkilatımızın üzerindeki görev yüklü. Hiç gecikmeden, açılışını yaptıktan sonra, teşkilatımız bence Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitmeli, orada yaptığımız tüm çalışmaları, mimari çalışmaları olsun, diğer düzenlemeleri olsun yerinde görmeli. Bunu da tüm İstanbul'a değil tüm ülkemize, yurt dışında olanlar varsa onlara da anlatmalı" demişti.