Esra Erol'daki Uğurcan Celepoğlu'na belediye başkanı sahip çıktı! Türkiye Uğurcan için tek yürek!

26.05.2020 19:38

Esra Erol'da son dakika Uğurcan Celepoğlu gelişmesi izleyicileri bu kez mutluluk gözyaşlarına boğdu. Esra Erol canlı yayınına katılan Uğurcan Celepoğlu, DNA testi sonuçlarıyla 20 yıllık gerçeğiyle yüzleşti! Yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından 20 yaşındaki Uğurcan, "Annemden DNA testi istiyorum" dedi, herkes şoke oldu! Milyonlar Esra Erol'daki Uğurcan Celepoğlu ve annesi Nargüzel Celepoğlu arasındaki DNA testi sonucunu beklerken, sevindiren haber Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan geldi. Alinur Aktaş, Uğurcan Celepoğlu'na sahip çıktı.

Türkiye Esra Erol'da canlı yayınına katılan 20 yaşındaki Uğurcan Celepoğlu'nu konuşuyor. Biyolojik babasını öğrenmek isteyen Uğurcan Celepoğlu'nun, arka arkaya yaşadığı şokun ardından Esra Erol'da canlı yayınında yüzü güldü. Kimlikteki baba hanesinde Ali Celepoğlu yazan Uğurcan yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı. Esra Erol'da canlı yayınında 20 yıldır baba dediği Ali Celepoğlu'nun babası olmadığını öğrenen Uğurcan, ikinci şoku da annesinin itirafının ardından yaşadı. Nargüzel Celepoğlu'nun, Uğurcan'ın babası Uğur Yazar itirafının ardından yapılan ikinci DNA testi sonucu da olumsuz yanıt verince, anne Nargüzel Esra Erol'da canlı yayınını terk etti.

26 Mayıs Atv canlı yayınında ise sevindiren bir gelişme yaşandı. Milyonların nefesini tutup Nargüzel Celepoğlu'nun Uğurcan'ın annesi olup olmadığını ortaya çıkartack olan test sonucunu beklerken, canlı yayına telefonla bağlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, Uğurcan Celepoğlu'na iş imkanı sağlayacağını belirtmesi, hem Esra Erol'u hem de ekranları başındaki izleyiciyi sevindirdi.

Bu gelişmenin ardından canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyici de, Uğurcan ve kardeşine evlerini açtığını, kabul ederlerse birlikte aynı evde rahat içerisinde yaşayabileceklerini ifade etti.