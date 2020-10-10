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Son dakika: Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes

Son dakika: Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes
10.10.2020 03:09

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan bugün saat 00.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya vardı. Bakü ve Erivan, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaştı.


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