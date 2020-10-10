Son dakika: Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan bugün saat 00.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya vardı. Bakü ve Erivan, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaştı.