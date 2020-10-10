Coşkun Başbuğ, Karabağ'daki ateşkesi değerlendirdi: Üç maymunu oynayan vahşi batı Azerbaycan vurana kadar neredeydiniz?

Moskova'da kritik Azerbaycan-Ermenistan toplantısı sona erdi. 11 saat süren toplantıdan Ateşkes kararı çıktı. Bakü ve Erivan, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaştı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Bakü-Erivan hattındaki ateşkese ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.