Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı! İşte Hatay'daki yangında son durum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangına ilişkin son durumu açıkladı. Pakdemirli, çalışmaların sabaha kadar devam edeceğini duyuruken yangının çıkma sebebinin terörle bağlantılı olup olmadığı sorusunu da cevapladı. Pakdemirli, "Hatay Valiliği soruşturmayı sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair söylemler var bununla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor." şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Belen ilçesindeki yangın hakkında açıklamalarda bulundu.

Basın karşısına çıkan Bakan Pakdemirli, "Saat 13.00 civarında 2. bir yangın çıktı ve şu saat itibariyle devam eder vaziyette. Bakım için inen İHA, yaklaşık yarım saat sonra yeniden bölgeye gidecek. Yeni görüntüler ise gece 02.00 gibi gelmeye başlayacak. Yaklaşık 300-400 hektarlık alanda yangın sürüyor. Arkadaşlarımız özellikle kuvvetleri bir rüzgarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Hava araçlarımız da gündüz saatlerinde rüzgar nedeniyle çalışamamıştı. Araçlarımızdan biri kırım geçirdi, arıza oldu." ifadelerini kullandı.

YANGININ BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada anlık bilançoyu da açıkladı.

Bakan Pakdemirli, "1 helikopter planladık. Bir de sabaha kadar durumda bir iyileşme olmazsa Kartal helikopterimiz var. Bölgeye sevk edildi ve hazır bekliyor. Diğerleri 2,5 ton su atarken, Kartal helikopteri 15 su atıyor. Üzülerek belirtiyorum yangından dolayı 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşımız etkilendi. Yangın söndükten sonra hasar tespit çalışmalarımız devam edecek" dedi.

YANGINDA TERÖR BAĞLANTISI VAR MI?

Yangının terörle bağlantılığı olduğu iddialarının sorulması üzerine Bakan Pakdemirli, "Bununla ilgili bizim orman teşkilatımızın da bazı kaygıları ve şüpheleri var. Ama en nihayetinde bu işi kolluk kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin işi. Bizim işimiz yangınla alakalı. Hatay Valiliği soruşturmayı sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair söylemler var bununla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor." şeklinde konuştu.