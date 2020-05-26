Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir

26.05.2020 13:51

Son dakika haberi... "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu. Oktay, "Anlaşma ile 2 milyar 288 milyon 976 bin lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"nde konuştu.



Oktay'ın açıklamaları şöyle:



Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir.



KKTC'yi sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşturmak için gereken adımları ciddiyetle ve vakit kaybetmeksizin birlikte atmaya kararlıyız.







Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması, salgının ekonomide açtığı yaraların iyileştirilmesine destek verecek şekilde tasarlandı.



Anlaşma ile 2 milyar 288 milyon 976 bin lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz.



2020 İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması, yeni normale güçlü şekilde hazırlanan KKTC'nin ve kardeşliğimizin yükselme zemini olacaktır.