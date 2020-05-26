19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'e gitmek için yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir şok yaşadı. Kılıçdaroğlu, vekiller ile Anıtkabir'e yürümek isterken birçok vekil yürüyüşe gelmedi. Kılıçdaroğlu dakikalarca beklerken, zaman zaman yanındaki isimlere sinirlenerek bir şeyler anlattı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bekletilme görüntülerini CHP ajansı servis etti. CHP'de o görüntüleri kim servis etti? Görüntüler servis edilerek ne amaçlanıyor, hedefleri ne? Muhalefette yeni güç savaşı mı başladı? Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca ve Sabah yazarı Mahmut Övür konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte tüm detaylar…
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun bekletilme görüntülerini kim neden servis etti? Muhalefette güç savaşı
26.05.2020 13:48
- Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik koronavirüs uyarısı: Yeni dalga olabilir! Önlemler sürmeli
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir
- CHP'de Kılıçdaroğlu'nun bekletilme görüntülerini kim neden servis etti? Muhalefette güç savaşı
- Son dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu! M4K'ların yeni teslimatları yapıldı
- İstanbul'da akılalmaz olay! "Marketi neden açmıyorsun" kavgasında...
- Son dakika: Ankara Emniyeti ‘turist’ dolandırıcı Khalida M.'yi yakaladı! Çok sayıda kişiden 1 milyonluk vurgun yapmış
- Son dakika: Başkan Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan sevindiren haber
- Son dakika: Sancaktepe’deki pandemi hastanesi açılış için gün sayıyor! Erdoğan'ın talimatıyla başlamıştı...
- Son dakika: Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Hepsi etkisiz hale getirildi
- Antalya'da plajlar turizm sezonuna hazırlanıyor! Tüm bildiklerinizi unutun! İşte sosyal mesafeli yeni düzen
- Van'daki gizli taziye çadırının bilançosu artıyor!
- Son dakika: Türkiye Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi