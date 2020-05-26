CHP'de Kılıçdaroğlu'nun bekletilme görüntülerini kim neden servis etti? Muhalefette güç savaşı

26.05.2020 13:48

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'e gitmek için yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir şok yaşadı. Kılıçdaroğlu, vekiller ile Anıtkabir'e yürümek isterken birçok vekil yürüyüşe gelmedi. Kılıçdaroğlu dakikalarca beklerken, zaman zaman yanındaki isimlere sinirlenerek bir şeyler anlattı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bekletilme görüntülerini CHP ajansı servis etti. CHP'de o görüntüleri kim servis etti? Görüntüler servis edilerek ne amaçlanıyor, hedefleri ne? Muhalefette yeni güç savaşı mı başladı? Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca ve Sabah yazarı Mahmut Övür konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte tüm detaylar…