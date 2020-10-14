Son dakika: Başkan Erdoğan'dan unutulmayan paylaşım: Milletin üstünde bir güç görmedik, tanımadık

Son dakika haberine göre, Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın dün akşam yaptığı skandal darbe imalı paylaşımına siyasilerden tepkiler çığ gibi büyürken akıllara Başkan Erdoğan'ın 12 Eylül'ün yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yaptığı konuşmayı getirdi.

Erdoğan, her darbenin bir önceki darbenin eksiklerini, yarım bıraktıklarını, başaramadıklarını tamamlamak amacıyla gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şöyle konuşmuştu:

"Vesayet dediğimiz yapı da darbeciler tarafından kurulan nizamın çeşitli yol ve yöntemlerle bürokrasi ve sivil siyaset çatısı altında sürdürülmesinden ibarettir. Türkiye'yi kendi başına bırakılamayacak kadar önemli bir yer olarak tarif edenler, ülkemizi doğrudan ve dolaylı ama mutlaka vasiler eliyle yönetmek için her yolu denemişlerdir. Milletimiz 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret ve kahramanlıkla ortaya koyduğu dirayetli duruşla geçmişteki işte bu kirli ve kanlı senaryolarla da hesaplaşmıştır. Yine o gece görülmüştür ki millet kıyama kalktığı zaman darbecilerin tankı da topu da silahı da medyası da uluslararası destekleri de hiçbir işe yaramıyor."