Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin tüm üyeleri bugün saat 14'te toplanacak

Yaşanan son dakika gelişmesine göre; Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın dün akşam yaptığı skandal darbe imalı paylaşımın ardından mahkemenin tüm üyeleri bugün saat 14.00'te toplanacak.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım, dün akşam AYM binasının ışıkları yanarken çekilen fotoğrafını "Işıklar yanıyor" yazarak paylaştı. Yıldırım'ın darbe imalı bu paylaşımı dün gece adeta gündemi belirledi ve tepki çekti. Tepkiler üzerine Engin Yıldırım, tweetini sildi ve açıklama yaptı. Tüm bu gelişmelerin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

AYM ÜYELERİ TOPLANACAK

Anayasa Mahkemesi üyeleri bugün saat 14.00'te gündemsiz olarak toplanacak. Toplantının içeriğiyle ilgili bilgi verilmezken dün akşam gündeme oturan bu paylaşımının görüşüleceği öngörülüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Daha önce İçişleri Bakanlığı'nın Anayasa Mahkemesi Başkanı'na yönelik sözleri sonrası Yıldırım, Bakan Soylu'ya göndermede bulunarak bisiklete bindiği fotoğrafını paylaşmıştı. İçişleri Bakanlığı dün akşam da "Işıklarımız hiç sönmüyor" yazarak Yıldırım'a tepki gösterdi.

"MİLLETİMİZ GEREKEN HER DURUMDA IŞIKLARI AÇAR VE LÜZUMSUZSA DA KAPAR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yaşanan olaya "Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar" sözleriyle tepki gösterdi.

"IŞIKLARI MİLLET AÇAR, MİLLET KAPATIR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir.

BÜLENT TURAN: BU NE SAÇMALIK KENDİNİZE GELİN!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir. AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız. Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ne saçmalık, kendinize gelin" sözleriyle tepki gösterdi.

"HİÇBİR KURUM MİLLİ İRADEYE GÖZDAĞI VEREMEZ"

AK Parti kanadından bir başka tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Muş, "Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren 'AYM'nin ışıkları yanıyor' sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum ya da kişi, milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez" diyerek Engin Yıldırım'ın paylaşımını eleştirdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: UTANÇ VERİCİ SAYGISIZLIK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu sabah Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir.

Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM'de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor... Bu kabul edilemez.

Türkiye'nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler.

AYM Üyesi'nin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir." ifadelerini kullandı.