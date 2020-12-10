Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, "Amacımız ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Amacımız ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Kamu tarafı ve özel sektörüyle, politikalarımızı küresel zemine taşımak ve uluslararası gelişmelerde aktif şekilde yer almak için her türlü imkânı değerlendirmekte kararlıyız. Dijitalleşme sürecinde yetişmiş insan kaynağı, en kritik unsur olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye, nispeten genç, azimli ve yetişmiş insan kaynağıyla, bu sürece oldukça hazırlıklı girmektedir." ifadelerini kullandı.





Başkan Erdoğan, "Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar, yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde akıllı şehirlerden sınır ötesi veri paylaşımına kadar pek çok alanda söz sahibi olabiliriz. Ülkemizin artık bu tür tarihi devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden, önünü açan böyle bir konumda olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

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