Ekrem İmamoğlu'na seçim şarkısı yaptığı için pişman olan Ali Ata: Beni tanımayan Murat Ongun'a hakkımı helal etmiyorum

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim müziğini hazırlayan şarkıcı Ali Ata, adeta günah çıkardı. "Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek" sözleriyle İmamoğlu'na verdiği destekten dolayı pişmanlığını dile getiren Ata, "İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz" diyerek gündemi sarstı. Şarkıcı Ali Ata sosyal medya hesabından CHP seçim merkezinde kendileriyle birlikte olduğu videoyu paylaşarak, "Beni tanımayan Murat Ongun'a hakkımı helal etmiyorum" dedi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim mitinglerinde kullandığı seçim şarkısını hazırlayan sanatçı Ali Ata, olay açıklamalarda bulundu.

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"HAYATIMIN EN KÖTÜ PROJESİ BU ADAMA ŞARKI YAPMAK"

İmamoğlu'nu eleştiren açıklamasını Instagram hesabından paylaşan Ata, "Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek" ifadeleri ile İmamoğlu'na verdiği destekten dolayı pişmanlığını dile getiren Ata, "İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz" diyerek özür diledi.

Ata'nın şu ifadelerle pişmanlığını dile getirdi:

"İSTANBUL HAKKINI HELAL ET BEŞ YILINI ÇALDIĞIMIZ İÇİN"

"Özür diliyorum, İstanbul hakkını helal et. Beş yılını çaldığımız için. Öncelikle kendimden, ailemden, İstanbul'dan, Sultanbeylilerden, kadınlarımızdan, gençlerden, işinden olan emekçilerden benden dolayı oy verenlerden özür dilerim. Bu adam tam hayal kırıklığı çıktı. Aldatıldık. Hiç bir icraatı olmayan fenomen gibi sürekli gündem peşinde koşan danışmanları sürekli yediğini, içtiğini sosyal medyaya atan, tecavüzün üstü ört pas etmelerinden, elinde hiç bir proje olmayan sürekli otogarın temizliğini paylaşan, yandaşcılığın kralını yapan, 16 milyon için her şey çok güzel olacak deyip hepimizi kandırıp, 16 bin eşi dostu çevresine her şeyi güzel yapan bu adam adına tüm İstanbullulardan özür diliyorum. Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek ama her şerde bi hayır vardır. Böylelikle anladık ki bunlar ülkeyi yönetemez. Devlet, vatan, millet diye bir şey kalmaz."

ONGUN DEZENFORMASYON YAPTI AMA İŞİN ASLI ÇABUK ORTAYA ÇIKTI

İBB Basın sözcüsü iddiayı yalanlayıp Ali Ata ile Ali Altay arasında karışıklık olduğunu öne sürdü. Şarkıcı Ali Ata'nın gönüllü olarak Ekrem İmamoğlu için şarkı yaptığı belirlendi. Ali Altay isimli şarkıcının ise parayla yerel seçim şarkısı yaptığı öğrenildi. Sonuç olarak iki Ali'nin de Ekrem İmamoğlu için şarkı yaptığı, gönüllü olarak şarkı yapan Ali Ata'nın, Ekrem İmamoğlu'ndan nefret eder hâle geldiği görülüyor.

Şarkıcı Ali Ata sosyal medya hesabından CHP seçim merkezinde kendileriyle birlikte olduğu videoyu paylaşarak, "Beni tanımayan Murat Ongun'a hakkımı helal etmiyorum" dedi.