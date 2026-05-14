CANLI YAYIN
Geri
Antalya'da 30 metrelik arazi vahşeti: Yeğenini kurşun yağmuruna tuttu

Antalya'da 30 metrelik arazi vahşeti: Yeğenini kurşun yağmuruna tuttu

Kepez ilçesinde arazi paylaşımı yüzünden çıkan anlaşmazlık kanlı bitti. Kendisinden 30 metre fazla pay aldığını iddia ettiği 40 yaşındaki yeğeni Amine Bozkurt’u noter randevusunda pusuya düşüren gözü dönmüş dayı, güpegündüz dehşet saçtı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, arazi paylaşımında "30 metre fazla pay aldın" tartışması kan donduran bir aile faciasıyla noktalandı. Noter önünde buluşan dayı, sokak ortasında yeğenini kurşun yağmuruna tutarak katletti.

Konuşmak İçin Çağırdı, Dehşet Saçtı

Olay, saat 15.00 sıralarında Kanal Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan bir noterin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 63 yaşındaki Ömer A., arazi paylaşımı sırasında kendisine haksızlık yapıldığını ve yeğeni Amine Bozkurt'a (40) 30 metre fazla hisse verildiğini iddia ederek onunla noter önünde randevulaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede alevlendi. Gözü dönen dayı, üzerindeki tabancayı çekerek talihsiz kadına ark arkaya ateş etti.

Soğukkanlılıkla Olay Yerinden Ayrıldı

Kurşunların hedefi olan Amine Bozkurt; karın, göğüs ve baş bölgesine aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli Ömer A. ise işlediği cinayetin ardından yanındaki eşiyle birlikte hiçbir şey olmamış gibi sakin adımlarla yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kıskıvrak Yakalandı

Antalya Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için adeta bölgeyi abluka altına aldı. Katil zanlısı dayı, olay yerine yaklaşık 1 kilometre mesafede polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Konya'da otobüs TIR'a çarptı: Hüseyin Hakkı Köylüoğlu vefat etti
Konya'da otobüs TIR'a çarptı: Hüseyin Hakkı Köylüoğlu vefat etti
Hem alkollü hem ehliyetsiz: Kaçan sürücüye rekor ceza 550 bin TL
Hem alkollü hem ehliyetsiz: Kaçan sürücüye rekor ceza 550 bin TL
Tünel çıkışında kaza yapan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
Tünel çıkışında kaza yapan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
Eskişehir’de akrabaların tarla kavgası: 1 ölü 2 yaralı
Eskişehir’de akrabaların tarla kavgası: 1 ölü 2 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle