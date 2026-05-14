Antalya'da 30 metrelik arazi vahşeti: Yeğenini kurşun yağmuruna tuttu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, arazi paylaşımında "30 metre fazla pay aldın" tartışması kan donduran bir aile faciasıyla noktalandı. Noter önünde buluşan dayı, sokak ortasında yeğenini kurşun yağmuruna tutarak katletti.

Konuşmak İçin Çağırdı, Dehşet Saçtı

Olay, saat 15.00 sıralarında Kanal Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan bir noterin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 63 yaşındaki Ömer A., arazi paylaşımı sırasında kendisine haksızlık yapıldığını ve yeğeni Amine Bozkurt'a (40) 30 metre fazla hisse verildiğini iddia ederek onunla noter önünde randevulaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede alevlendi. Gözü dönen dayı, üzerindeki tabancayı çekerek talihsiz kadına ark arkaya ateş etti.

Soğukkanlılıkla Olay Yerinden Ayrıldı

Kurşunların hedefi olan Amine Bozkurt; karın, göğüs ve baş bölgesine aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli Ömer A. ise işlediği cinayetin ardından yanındaki eşiyle birlikte hiçbir şey olmamış gibi sakin adımlarla yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kıskıvrak Yakalandı

Antalya Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için adeta bölgeyi abluka altına aldı. Katil zanlısı dayı, olay yerine yaklaşık 1 kilometre mesafede polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.