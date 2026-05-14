Raylarda dehşet: Tren kamyonete çarptı

Olay, Kütahya merkeze bağlı Demirören köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Balıkesir istikametine doğru seyir halinde olan ve içerisinde 22 yolcunun bulunduğu yolcu treni, o sırada rayların üzerinden geçmeye çalışan kamyonete hızla çarptı. Metrelerce sürüklenen kamyonet çarpışmanın şiddetiyle hurda yığınına döndü.

Seferler Durduruldu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan 4 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.