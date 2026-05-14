Eskişehir'de camiye yıldırım düştü: Minare patladı imam yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yağmur duası hazırlığı yapan bir köy camisine yıldırım isabet etti. Yıldırımın çarpmasıyla adeta havaya uçan cami minaresi yıkılırken, o sırada içeride temizlik yapmakta olan cami imamı yaralandı. Facianın ikindi namazından hemen önce yaşanması daha büyük bir trajedinin önüne geçti.

Minare Patladı, Kapısı 50 Metre Fırladı

Olay, kırsal Yassıhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede aniden bastıran şiddetli sağanak yağış sırasında, 158. Sokak'ta bulunan Yassıhöyük Camii'nin minaresine yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle minare adeta bir bomba gibi patlayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Dev tuğla parçaları caminin çatısını delerek içeri girdi. Sarsıntının ve patlama dalgasının şiddetiyle minarenin demir kapısı tam 50 metre ötedeki köy meydanına fırladı. Olay nedeniyle tüm mahallenin elektrik şebekesi, kameraları ve evlerdeki beyaz eşyalar patlayarak devre dışı kaldı.

Hoca İçeride Yakalandı

Hafta sonu mahallede gerçekleştirilecek olan geleneksel yağmur duası öncesinde cami içinde temizlik yapan imam Ramazan Ş., içeri savrulan cam kırıkları ve tuğla parçalarının hedefi oldu. Yaralanan talihsiz imam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Toz Bulutundan Önümüzü Göremedik"

Dehşet anlarını anlatan Mahalle Muhtarı Ramazan Algan, "Büyük bir gürültü koptu, trafo patladı sandık. Dışarı çıktığımızda minarenin caminin üzerine devrildiğini gördük. Şimşek çakınca mahallede her yer yandı" dedi. Mahalle sakinlerinden Cengiz Algan ise, "Kahvede oturuyorduk, bir anda toz bulutu kapladı. Tozlar kalkınca minarenin yok olduğunu gördük. Hasarımız çok büyük" ifadelerini kullandı. Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, cami çevresini güvenlik şeridine alarak "Çökme riski var, uzak durun" uyarısı astı.