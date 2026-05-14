Çorum'da dev hortum dehşeti: Evlerin çatıları uçtu ağaçlar devrildi

Sungurlu ilçesinde aniden ortaya çıkan ve gökyüzünü kaplayan dev hortum Oyaca köyünü vurdu. Evlerin çatılarını kağıt gibi fırlatan, ağaçları ve elektrik direklerini kökünden söken feci anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde aniden ortaya çıkan dev hortum, bir köyde büyük çapta hasara yol açarak vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Sungurlu ilçesi ile Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasındaki sınır bölgesinde oluşan hortum, Oyaca köyünü etkisi altına aldı.

Evlerin Çatıları Havada Uçuştu

Dakikalar içinde köyün üzerine kabus gibi çöken hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden sökülerek metrelerce uzağa fırladı. Fırtınanın şiddetine dayanamayan ağaçlar ve elektrik direkleri yollara devrilirken köylüler büyük panik yaşadı. İhbarın ardından Oyaca köyüne çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Ekipler Seferber Oldu

Bölgeye ulaşan ekipler, köy genelinde güvenlik önlemleri alarak hasar tespit çalışmalarına başladı. Şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı afet sonrası enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu

