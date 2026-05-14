5 aracı birbirine katıp arkasına bakmadan kaçtı: Batman'daki feci kaza kamerada

Direksiyon hakimiyetini kaybeden gizemli sürücü, sokak üzerindeki park halindeki 5 otomobili adeta biçti. Altı aracı hurdaya çeviren sürücü, kendi otomobilini de kaza yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

Batman'da şafak vakti meydana gelen akılalmaz kazada, park halindeki 5 araca çarparak ortalığı savaş alanına çeviren sürücü, kendi otomobilini de olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı. Mahalleliyi yataklarından fırlatan feci kaza, çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Sokak Ortasında Katliam Gibi Kaza

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Gap Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen bir otomobil, sokak üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Hızla savrulan araç, farklı noktalarda park halinde bulunan toplam 5 otomobile ark arkaya çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda çok büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Arabasını Bırakıp Yayan Kaçtı

Kazanın ardından ortalık sessizliğe bürünürken, gözü dönmüş sürücü yakalanacağını anlayınca akılalmaz bir yönteme başvurdu. Ağır hasar alan kendi aracından inen şahıs, otomobilini caddenin ortasında bırakarak yaya olarak karanlıkta izini kaybettirdi. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri pencerelere koştuğunda gördükleri manzara karşısında şoka uğradı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

