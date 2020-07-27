Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı açıklaması

27.07.2020 19:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarca "Kurban Bayramı süresinde sokağa çıkma kısıtlaması (yasağı) olacak mı?" sorusu yanıt buldu. Başkan Erdoğan bayram süresince yasağın olmayacağını ama kurban kesimlerinde bayramın 2 ve 3'üncü günlerinin yoğunluk olmaması açısında değerlendirilmesinin altını çizdi. Öte yandan Başkan Erdoğan koronavirüs salgınındaki son durumla ilgili ise "Çoğu gitti azı kaldı inşallah" diyerek güzel haberi paylaştı. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarca "Kurban Bayramı süresinde sokağa çıkma kısıtlaması (yasağı) olacak mı?" sorusu yanıt buldu. Başkan Erdoğan bayram süresince yasağın olmayacağını ama kurban kesimlerinde bayramın 2 ve 3'üncü günlerinin yoğunluk olmaması açısında değerlendirilmesinin altını çizdi. Öte yandan Başkan Erdoğan koronavirüs salgınındaki son durumla ilgili ise "Çoğu gitti azı kaldı inşallah" diyerek güzel haberi paylaştı. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları...