Son dakika: Başkan Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı | Fındık kilo fiyatı ne kadar oldu?

27.07.2020 19:31

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan çiftçilerin merakla beklediği "2020 yılı Giresun fındığı kilo fiyatı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt verdi. Başkan Erdoğan: "Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik" belirledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan çiftçilerin merakla beklediği "2020 yılı fındık alım kilo fiyatı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt verdi.

Başkan Erdoğan: "Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik" belirledi.