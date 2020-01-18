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Başkan Erdoğan'dan Galataport açıklaması: Tüm dünyayı hayran bırakacak bu projenin tamamı yıl sonu bitecek

Başkan Erdoğan'dan Galataport açıklaması: Tüm dünyayı hayran bırakacak bu projenin tamamı yıl sonu bitecek

18.01.2020 16:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galataport Projesi'yle ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan'ın ziyareti 2,5 saat sürdü. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde konuşan Erdoğan, "Bugün buraya Galataport'tan geliyorum. Dev projenin son halini göreyim istedim. İnşallah Mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek. Dünyanın dev cruise gemilerinin yanaştığı, turizmde en önemli atak merkezi olacak, dünya turizmine açık, otelleriyle alışveriş mekanlarıyla, tarihi mekanlarıyla gerek kendi vatandaşlarımızı gerekse tüm dünyayı hayran bırakacak bir proje." dedi.


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