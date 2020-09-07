Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

07.09.2020 21:37

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüse karşı yeni alınan tebirleri açıklayan başkan Erdoğan, "Toplu taşımda ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsade edilmeyecektir." dedi. Türkiye'nin yaptığı hamlelerle Akdeniz'de kurulan oyunları bozduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye'nin karşısına dikilenler için o kadar açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüse karşı yeni alınan tebirleri açıklayan başkan Erdoğan, "Toplu taşımda ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsade edilmeyecektir." dedi. Türkiye'nin yaptığı hamlelerle Akdeniz'de kurulan oyunları bozduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye'nin karşısına dikilenler için o kadar açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler" ifadelerini kullandı.