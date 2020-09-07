Başkan Erdoğan'dan net Doğu Akdeniz mesajı

07.09.2020 21:00

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin kendi güvenliğini aldıkça başka oyunların kurulmasını hatırlatarak tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de 10 kilometre karelik adalar üzerinden sahiller üzerine hapsetmeye çalışanların oyunlarını bozduğumuzda kimseyi yanımızda bulamadık" şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 4 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından basın karşısına geçen Başkan Erdoğan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

"Güney sınırlarımızı güvenliğe alınca bir mekanizmayı karşımızda bulduk." diyen Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Eli kanlı katillerle yanyana gelmekten çekinmeyenlerin, vatanlarını ve geleceklerini kurtarmak için mücadele edenlere nasıl terörist yaftalarını vurduğunu gördük. Libya'da darbecileri gizli açık destekleyen riyakarları ibretle takip ettik. Doğu Akdeniz'de 10 kilometre karelik adalar üzerinden sahiller üzerine hapsetmeye çalışanların oyunlarını bozduğumuzda kimseyi yanımızda bulamadık." şeklinde konuştu.

Libya ve Kıbrıs gündemini de değerlendiren Başkan Erdoğan, Akdeniz'deki gerginlik hakkında sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi

"Yürüttüğümüz faaliyetlere karşı sergilenen haksız ve hukuksuz girişimleri esefle izledik. Kıbrıs'ta Türklere uygulanan haksızlıkların arttırılmasını gayretlerini acı bir tebessümle kaydettik. Geçmişte Türkiye'yi sürekli küçük gören, hesaba katmayanlar aynı tavrı sürdüreceklerini veyahutta sürdüremeyeceklerini gördükçe daha da azgınlaştılar. Güç gösterileriyle netice almaya kallktıklarında karşılarında bambaşka bir Türkiye olduğunu gördüler. Her türlü siyasi, askeri saygısızlık bizim azmimizi perçinliyor. Türkiye'yi siyasi, ekonomik ve askeri olarak getirdiğimiz seviyede çıkarlarımızı her zeminde koruma imkanına kavuştuk. Ülke ve millet olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe sonuna kadar bunu sergileyeceğiz."