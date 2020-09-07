Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kendi sismik arama ve sondaj gemilerimizle keşfettiğimiz doğal gaza değinen Erdoğan, "(Karadeniz'de keşfedilen) Sakarya doğal gaz rezervi 1.9 milyar varil eş değeri olan petrol karşılığı ile dünyada bu yıl keşfedilen ikinci en büyük kaynaktır. Gaz kalitesi bakımından da dünyadaki sayılı rezervler arasındadır." ifadelerini kullandı. Enerji arzı konusunda kararlığını gösteren Başkan Erdoğan, "Karadeniz ve Akdeniz'de yeni müjdelerle bu sevincimizi daha da artıracağız.” dedi.
Başkan Erdoğan: Karadeniz ve Akdeniz'de yeni müjdelerle bu sevincimizi daha da artıracağız
07.09.2020 21:25
- Başkan Erdoğan: Karadeniz ve Akdeniz'de yeni müjdelerle bu sevincimizi daha da artıracağız
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan'dan net Doğu Akdeniz mesajı
- Başkan Erdoğan: Günlük vaka sayılarını 100'ün altına indirmeliyiz
- Başkan Erdoğan: Maske cezaları muhakkak tahsil edilecektir
- Başkan Erdoğan: Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmayacak
- Son dakika: Okullar açılacak mı? Başkan Erdoğan detaylar açıkladı
- İdlib'li Muhammed bebek, Emine Erdoğan'ın misafiri oldu
- Netflix'ten skandal film ile ilgili geri adım! RTÜK uyarmıştı
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız sayın Erdoğan'dır
- Son dakika: Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında kararlar açıklandı!
- İstanbul'un barajları için tehlike çanları çalıyor! İBB yaklaşan felaketi görmezden geliyor