07.09.2020 21:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kendi sismik arama ve sondaj gemilerimizle keşfettiğimiz doğal gaza değinen Erdoğan, "(Karadeniz'de keşfedilen) Sakarya doğal gaz rezervi 1.9 milyar varil eş değeri olan petrol karşılığı ile dünyada bu yıl keşfedilen ikinci en büyük kaynaktır. Gaz kalitesi bakımından da dünyadaki sayılı rezervler arasındadır." ifadelerini kullandı. Enerji arzı konusunda kararlığını gösteren Başkan Erdoğan, "Karadeniz ve Akdeniz'de yeni müjdelerle bu sevincimizi daha da artıracağız.” dedi.