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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

23.03.2020 15:02

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, kızkardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ı kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nu telefonla arayarak, başsağlığı diledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah´tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" dedi.
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