Uzman Doktor Ender Saraç koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri açıkladı 23.03.2020 15:02

Türkiye'de ve dünyada koronavirüs salgını gittikçe artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gece geç saatlerde Koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye'deki son verileri paylaşıyor. Peki izolasyon döneminde nasıl beslenmeli? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler hangileri? Detayları A Haber'e konuk olan Uzman Doktor Ender Saraç anlattı.