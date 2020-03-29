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Son dakika: Başkan Erdoğan yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştü

29.03.2020 17:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.


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