HDPKK koronavirüsü fırsat bildi! HDP'li vekil Remziye Tosun sokak sokak gezerek halkı kışkırttı! 29.03.2020 15:41

Çin’de ortaya çıkan ve 6 kıtayı adeta esir alan yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı. Birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan ederken bazı ülkeler ise OHAL kararı aldı. Türkiye’de Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın olarak ilan ettiği yeni tip koronavirüs ile ilgili bir dizi önlemler aldı. Türkiye koronavirüsle mücadelede birlik olmuşken HDPKK ölümcül virüs üzerinden algı operasyonu yapmaya başladı. HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, sokak sokak gezerek “Hükümet Kürt halkı ölsün istiyor” diye vatandaşları kışkırtmaya çalıştı.

Koronavirüs pandemisine karşı Türkiye ilk günden bu yana olağan çabalarla salgının büyük bir hızla yayılmasına engel olarak dünyadaki bir çok ülkeye nazaran daha tedbirli bir görüntü çiziyor. Başkan Erdoğan başta olmak üzere ilgili bütün bakanlıklar koronavirüse karşı her gün yeni önlemleri duyurmasına ve vatandaşlara tedbirli olma yönündeki çağrılarına rağmen bu durumu manipüle etmek isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, sokağa çıkarak megafonla vatandaşları devlete karşı kışkırtmaya kalktı.

VATANDAŞLARI DEVLETE KARŞI GALEYANA GETİRME ÇABASI

HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun sokak sokak gezip "Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün. Bu yüzden burada sizin için tedbir almıyor." diye anons yaptırıyor. Bu durumu kendi hesaplarından 'Tedbirli olalım, virüs değil tedbirsizlik öldürür' şeklinde paylaşan HDP'liler işin gerçek yüzünü de saklamaya kalkıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, sokaklarda provokatif amaçlı anons yapan HDP milletvekili Remziye Tosun hakkında halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan soruşturma başlattı.