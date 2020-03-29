İpek Tanrıyar'ın Instagram'dan paylaştığı maske videosu sosyal medyayı yıktı geçti. Nisan ayında Murat Evler ile dünyaevine giren İpek Tanrıyar, hem bebeği hem de kendisi için ev karantinasında. İpek Tanrıyar boxer ile yaptığı paylaşıma, 'Bir boxer nelere kadir' notunu düştü. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan video sosyal medyaya bomba gibi düştü. Şu an 39 yaşında ve hamile olan İpek Tanrıyar son haliyle de dikkat çekti.
İpek Tanrıyar maske videosu ile dikkat çekti! 'Maske yoksa boxer var'29.03.2020 17:19
- İpek Tanrıyar maske videosu ile dikkat çekti! 'Maske yoksa boxer var'
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