Son dakika: Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den İstanbul'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan, "Ukrayna ile aramızda önemli adımlar attık. Ukrayna ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefledik." dedi. Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirme hususunda Sayın Zelenski ile hemfikiriz mesajı veren Erdoğan, "FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eşgüdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız." ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Ukrayna ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmeye ve geliştirmeye açık olduklarını ifade etti.