Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erzurum'da duyurdu! İşte 8 ildeki koronavirüs vakalarında son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erzurum'da önemli açıklamalarda bulundu. koca, salgınla mücadelede Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Bingöl’deki son durumu değerlendirdi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erzurum'da önemli açıklamalarda bulundu. koca, salgınla mücadelede Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Bingöl'deki son durumu değerlendirdi.

Koca, "Yaklaşık 1 ay önce Türkiye genelinde yayılımcı bir durum vardı. 1 ay öncesine göre kıyasla yayılımın önünü kestik. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Denizli ve Kahramanmaraş'taki artık elbette ki bir risktir. Tedbirlere uymayan ve sorumsuz olarak davrananlara karşı denetim mekanizmaları var." dedi.



İŞTE BAKAN KOCA'NIN İLLERLE İLGİLİ AÇIKLAMASI:



Erzurum'da vaka ve poliklnik sayılarında 1 ay öncesine göre yüzde 60 düşüş görüyoruz. Vakalarımız yaklaşık üçte bire indi. Yoğun bakım oranı yüzde 42, solunum cihazı oranı yüzde 27.

Ağrı'da vaka sayılarında yüzde 75 oranında, Bingöl'de yarı yarıya düşüşlerimiz mevcut. Bingöl'de yatak doluluk oranımız yüzde 27. Ardahan'da son dönemde geç en aya göre yarı yarıya azalma yaşandı. Ancak son iki günde az da olsa artış görüyoruz. Ardahan'da yatak doluluk oranı yüzde 53, yoğun bakım ise yüzde 73.

Erzincan'da vaka sayımız yüzde 65 oranında düştü. Yatak doluluk oranı yüzde 47, yoğun bakım yüzde 63. Iğdır'da vaka saysında yarı yarıya düşüşten söz ediyoruz. Kars'ta yüzde 25, Tunceli'de yüzde 40 azalma görüyoruz.

Tunceli'de yatak doluluk yüzde 25'dir. Bugün değerlendirmelerini yaptığımız illerin tümünde vaka sayılarında azalma olduğunu ancak rehavete kapılmadan mücadelenin devam etmesi gerektiğini söylemek istiyorum.

Erzurum'da 60 yaş üstü vatandaşlarımız nüfusa oranı yüzde 12. Aynı yaşta koronavirüse yakalanların oranı yüzde 24. Bu oranlar büyüklerimizi koruyamadığımızı, onları risk altında bıraktığımızın göstergesi. Bu rakamlar bölgedeki tüm hemşehrilerimize büyüklerimizi daha iyi korumamız gerektiğini söylüyor.