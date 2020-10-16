ATV'de yayınlanan ve izleyicisini ekran başına kilitkeyen Kuruluş Osman dizisi, yayınlanan son bölümünde yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide Kumral Abdal'ın Osman Bey'in kutlu rüyası ile ilgili "Sen de çıkart artık koynundaki ağacı Osman Bey! Amma da naz ettin. Sır çözüldü" şeklindeki telkini tüyleri diken diken ederken Osman Bey'in “İnsan üryası kadardır. Madem ürya gördük, madem aşk deryasında kana bulandık, madem bu yola talip olduk, belası da hoştur, sefası da hoştur" diziye damga vurdu.
Kuruluş Osman dizisinde tüyleri diken diken eden sahne: "Koynundaki ağacı çıkart Osman Bey! Sır çözüldü..."
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