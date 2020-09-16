Son dakika: Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'den kritik Doğu Akdeniz görüşmesi!

16.09.2020 19:24

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki görüşmeler ele alındı.Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki görüşmeler ele alındı.Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.