Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

16.09.2020 20:50

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Tekrar sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusunun da yanıtını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Tekrar sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusunun da yanıtını verdi.

ÖNERİLER ARASINDA YOK

Sokak kısıtlamasının söz konusu olmadığını belirten Bakan Koca, "Sokağa çıkma yasağı Bilim Kurulu önerileri arasında yok. En etkili korunma maske ve mesafe. Esnek çalışma mesai uygulamaları ve toplu taşıma ile ilgili bazı önlemler alınıyor. Sadece kamu değil özel sektörün de bu uygulamalar içinde olması için Bilim Kurulu öneri yapıyor." ifadelerine yer verdi.