SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza yenilerini yapıp teslim edeceğiz"

Son dakika haberine göre, AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza yenilerini yapıp teslim edeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Dün İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah2tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum 26 vefatımız, 885 yaralımız, 15 yoğun bakımda olan hastamız var. İzmir'e ve depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun diyorum. Depremin olmasının ardından hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin yardımına koştuk. Yardım faaliyetleri eksiksiz yerine getirilmektedir.

Deprem anından itibaren bakanlarımız milletvekillerimiz kurumlarımızla imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk.

İzmir'deki depremde evlerini kaybeden vatandaşlarımıza da inşallah yenilerini yapıp teslim edeceğiz.

Yüce gönlü hiçbir zaman pas tutmayan Van bugün bir kez daha bizi bağrına bastı. Biz de Van'ın her zaman yanında olduk. Van'a en iyi hizmetleri vermek için çalıştık.



AK Parti 7. Olağan Kongresi'nin bu kritik dönemde önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Van'ın desteğinin hayati bir önem taşıdığını düşünüyorum. Kuruluşundan bugün teşkilatımıza görev almış tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.