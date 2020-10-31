İzmir'de deprem sonrası güzel haber canlı yayında geldi: A Haber sunucusu Cansın Helvacı gözyaşlarını tutamadı

İzmir depremin ardından tam 21 saat sonra bir güzel haber daha geldi. Sabah saat 07.00 sularında enkaz altında olduğu belirlenen 38 yaşında anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Güzel haber tam da A Haber canlı yayınında geldi. O an bölgeden yayın yapan A Haber muhabiri Cansın Helvacı güzel haberi verirken gözyaşlarını tutamadı. İşte İzmir depreminin ardından bir mucize haberi daha ve A Haber muhabirinin sevinç gözyaşları…