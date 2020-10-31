İzmir depremin ardından tam 21 saat sonra bir güzel haber daha geldi. Sabah saat 07.00 sularında enkaz altında olduğu belirlenen 38 yaşında anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Güzel haber tam da A Haber canlı yayınında geldi. O an bölgeden yayın yapan A Haber muhabiri Cansın Helvacı güzel haberi verirken gözyaşlarını tutamadı. İşte İzmir depreminin ardından bir mucize haberi daha ve A Haber muhabirinin sevinç gözyaşları…
İzmir'de deprem sonrası güzel haber canlı yayında geldi: A Haber sunucusu Cansın Helvacı gözyaşlarını tutamadı
- İzmir'de deprem sonrası güzel haber canlı yayında geldi: A Haber sunucusu Cansın Helvacı gözyaşlarını tutamadı
- SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza yenilerini yapıp teslim edeceğiz"
- SON DAKİKA! İzmir’de 7 yaşındaki Umut Perinçek enkaz altından kurtarıldı! İşte o anlar...
- İnci Okan enkazdan kurtarılma anı kamerada! “Abla çok korkuyorum...Elimi tutar mısın?"
- SON DAKİKA! İzmir'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu... İzmir'de okullar 1 hafta süreyle tatil edildi
- İzmir depreminde çöken Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nın sulak bostana yapıldığı ortaya çıktı
- İzmir depreminin en net görüntüsü! Sarsıntıya iş yerinde yakalandılar!
- Son dakika: İzmir depreminde mucize kurtuluşlar!
- SON DAKİKA: Bakanlardan deprem bölgesi İzmir'de önemli açıklamalar: Kira ve eşya yardımı yapılacak
- SON DAKİKA! Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: ''Bütün kurumlarımızla arazideyiz''
- SON DAKİKA! Fatih Dönmez: ''Şu an 1600 abonenin elektriği, 3500 abonemizin doğal gazı kesik durumda''
- SON DAKİKA! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Acıları provoke edenlere karşı soruşturmalar başladı