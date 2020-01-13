Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanını kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde ana gündem maddesi Libya'da yaşanan gelişmeler oldu. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanını kabul etti13.01.2020 14:55
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