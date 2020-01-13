Haberler Video Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanını kabul etti
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanını kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanını kabul etti

13.01.2020 14:55

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde ana gündem maddesi Libya'da yaşanan gelişmeler oldu. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları