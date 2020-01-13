Son dakika: Bakan Çavuşoğlu ve Akar Moskova'da Rus mevkidaşları ile Libya için buluştu 13.01.2020 12:32

Son dakika haberi... Türkiye'nin talepleriyle Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edildi. Ateşkeslerin diğer ana aktörü Rusya ile yakın iş birliği sürüyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya konulu toplantısı başladı.

Türkiye'nin İdlib ve Libya'da talepleri karşılandı. Her iki bölgede de ateşkes ilan edildi.

Türkiye, yürüttüğü barış diplomasisi ile pek çok sivilin hayatını bir kez daha kurtardı. Ateşkeslerin diğer ana aktörü Rusya ile yakın iş birliği sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Moskova'ya gitti.

Hem yüz yüze, hem telefonla görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye, İdlib ve Libya için barış diplomasisinde ısrarcı oldu. Görüşmeler sonuç verdi, her iki bölgede de silahlar sustu. Ateşkesin sağlanması için muhataplarla görüşmeler, devletin en üst kademesince yürütüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA VE İDLİB KONUSUNDA GÖRÜŞMELER YÜRÜTTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Lideri Putin'le 8 Ocak'taki Türk Akım Projesi'nin açılışı öncesi yüz yüze görüştü. Erdoğan, Rus mevkidaşına birlikte yapacakları ateşkes çağrısının önemine vurgu yaptı.

Erdoğan bu süreçte birçok ülkenin liderleriyle telefonda görüştü. Tansiyonun düşürülmesi için adım atılması gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da muhataplarıyla sürekli irtibat halindeydi. Çatışmaların devamı halinde ortaya çıkabilecek kötü senaryoları anlattı.

Tüm bu çabalar sonuç verdi. Hem İdlib hem de Libya'da ateşkes çağrılarına olumlu cevap geldi.

ÇAVUŞOĞLU İLE AKAR LİBYA VE İDLİB KONULARINI MUHATAPLARIYLA GÖRÜŞECEK

Ankara, ateşkeslerin kalıcı barışa dönüşmesi için diplomatik takibini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Moskova'ya gitti.

LİBYA'DAKİ TARAFLARIN MOSKOVA'DA ATEŞKES İMZALAYACAĞI İDDİA EDİLDİ

Türkiye'nin girişimleri ile başlatılan Libya'daki ateşkes sürecinin Moskova'da resmiyete dönüşebileceği belirtiliyor. Bu çerçevede, Libya'daki tarafların Moskova'da bugün ateşkes anlaşmasını imzalayacağı iddia edildi.

LİBYA KONULU TOPLANTI BAŞLADI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya konulu toplantısı başladı.