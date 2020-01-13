Ekrem İmamoğlu'nun Selahattin Demirtaş sevdası İBB'ye sıçradı! Demirtaş'ın kitabı orada satılmaya başlandı! 13.01.2020 13:37

Görev geldiği günden bu yana tüm skandalları gerçekleştirmeyi başaran CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir rezalete daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde iş birlikçisi HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yazdığı hikayenin tiyatro oyununa eşi Dilek İmamoğlu’nun gitmesi ile tüm tepkileri üzerine çeken İmamoğlu, bu sefer de kirli birlikteliğe İBB’yi karıştırdı. İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da Demirtaş’ın kitapları satılmaya başlandı.

Temmuz ayında HDP'nin Taksim'deki İl Başkanlığını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "İmkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama ziyaretlerle ilgili kurallar var. Umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur ve hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" cevabını vermişti.

EŞİ TİYATROSUNU İZLEDİ, İBB KİTAPLARINI SATIYOR

İmaoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte izledi.

Ancak İmamoğlu'nun Demirtaş sevdası bunlarla son bulmadı.

BÜYÜK TEPKİ!

Cezaevinde kitap yazarak vakit geçiren HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Seher ve Devran adlı kitapları, İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da satışa sunuldu.

Bu durum, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.