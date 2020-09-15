Son dakika: Başkan Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov ve İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alınıp, bölgesel meseleler değerlendirildi.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alınıp, bölgesel meseleler değerlendirildi.