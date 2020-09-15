Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov ve İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov ve İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov ve İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü
15.09.2020 23:28

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alınıp, bölgesel meseleler değerlendirildi.


Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alınıp, bölgesel meseleler değerlendirildi.
Haber Videoları