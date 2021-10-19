Haberler Haber Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan: BM ve uluslararası kurumlardaki reform ihtiyacı görmezden gelinemez

Son dakika: Başkan Erdoğan: BM ve uluslararası kurumlardaki reform ihtiyacı görmezden gelinemez

Son dakika: Başkan Erdoğan: BM ve uluslararası kurumlardaki reform ihtiyacı görmezden gelinemez
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Başkan Erdoğan, 'Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak' başlığıyla düzenlenen TRT World Forum'un açılışını video mesajla yaptı. Başkan Erdoğan, "İslam aleminin söz hakkının olmadığı, Afrika'nın, Latin Amerika'nın, Güney Asya'nın taleplerinin dikkate alınmadığı sadece gücü elinde bulunduran 5 ülkenin çıkarlarının gözetildiği bu sistemin halihazırdaki yapısıyla devam etmesi mümkün değildir. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kurumlardaki reform ihtiyacı artık görmezden gelinemez" dedi.

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