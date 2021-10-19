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CANLI | Yerli ve milli İHA SİHA ve TİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlanıyor

CANLI | Yerli ve milli İHA SİHA ve TİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlanıyor
19.10.2021 13:17
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Son dakika haberleri... Türkiye'de 'yerli ve milli İHA, SİHA, TİHA' denilince ilk akla gelen isim hiç şüphesiz Özdemir Bayraktar. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, dün vefat etti. Vefat haberini ise Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın duyurduğu Özdemir Bayraktar bugün Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Bayraktar için ilk tören Hadımköy'deki İHA, SİHA ve TİHA'ların üretim tesisinde düzenlendi. Özdemir Bayraktar'ın cenaze töreninde yaşanan son dakika gelişmeleri haberimizde...

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