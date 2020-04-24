Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü!

24.04.2020 17:34

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ele alındı.