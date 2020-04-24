RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü!

Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü!
24.04.2020 17:34

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ele alındı.


SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMEDE KORONA VE İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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