24.04.2020 17:39

İftarda fırınlar açık mı? Fırınlar kaça kadar açık olacak? Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 31 ilde 23-27 Nian tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamında fırın çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Ramazan ayının klasiği haline gelen pide almak isteyen vatandaşlar, iftarda fırınlar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Fırınlar kaça kadar açık? Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi için fırın saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Fırınlar kaça kadar açık? İftarda fırınlar açık mı? Fırın çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte pide satın almak isteyenler fırınlar kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayı boyunca fırın saatleri yeniden düzenlendi. Bulaş riskinin azaltılması amacıyla, iftar saatlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önüne alınarak fırınlar belirli bir saate kadar açık olacak.

FIRINLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı ve benzeri pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA PİDE SATIŞI NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede;

23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacaktır.

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI!

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul'un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi.

Gramaja göre pide fiyatları şöyle:

- 300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL

- 350 gr sade pide: 3 TL

- 350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL

- 400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL

- 500 gr sade pide: 4,50 TL

- 1000 gr sade pide: 9,00 TL

ANKARA VE İZMİR'DE PİDE FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında satışa sunulacak pide fiyatlarını açıkladı.

Balcı, Ankara'da 275 gram pidenin 2,5 TL, İzmir'de 300 gram pidenin 3 TL, İstanbul'da 350 gram pidenin 3 TL, 400 gram pidenin 4 TL, Bursa'da 200 gram pidenin 2 TL, Kocaeli 370 gram pidenin 3,5 TL, Samsun'da 420 gram pidenin 4 TL, Sakarya'da 470 gram pidenin 4,5 TL'den satılacağını açıkladı.