Son dakika: Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti 09.02.2020 18:28

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti. Esayan bir süredir geçirdiği rahatsızlık sebebiyle tedavi görüyordu.







Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti.









Esayan bir süredir geçirdiği rahatsızlık sebebiyle tedavi görüyordu.











O anlar Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.





