Haberler Video İdlib'de mezarlıklara saldıran rejim askerlerinden iğrenç görüntüler!
İdlib'de mezarlıklara saldıran rejim askerlerinden iğrenç görüntüler!

İdlib'de mezarlıklara saldıran rejim askerlerinden iğrenç görüntüler!

09.02.2020 17:33

İdlib’de savaş suçu işlemeye devam eden katil Esad’ın askerleri, bir mezardan çıkardıkları kafatasıyla eğlenip, iğrenç anları kayda aldılar. Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu görüntüler kullanıcıların büyük tepkisini çekti.


İdlib'de ele geçirdikleri bölgelerde mezar taşlarını kırıp tahrip eden Esad rejimi askerlerinin başka bir skandalı daha ortaya çıktı.

Rejim askerleri mezardan çıkarttıkları ve rejim muhalifi bir kişiye ait olduğu sanılan kafatasıyla video çekip yayınladı.

Ortaya çıkan görüntülerde 2 rejim askerinin kafatasıyla dalga geçip güldükleri görülüyor.

MEZARLIKLARA SALDIRDILAR
Suriye'de Esad rejimi ve destekçileri, İdlib'de ele geçirdikleri bölgelerde mezar taşlarını tahrip etmeye başladı. Esad rejimi askerleri girdikleri camide de Esad sloganları atarak camiyi tahrip etti.

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