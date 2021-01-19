Müge Anlı’da TikTok olayı şoke etti! Dilara Gezgüç TikTok’ta mesajlaştı, o anların görüntüleri ortaya çıktı... 18 Ocak 2021 saat 15:17'de İstanbul Başakşehir'deki evlerinden, annesi kardeşini uyuturken kaçan Dilara Gezgüç'ün,Tiktok'ta mesajlaştığı bir kişiye kaçtığı iddia ediliyor. Anne ve babası ile TikTok mesajlaşmaları nedeniyle tartışan ve ardından evi terk eden 12 yaşındaki Dilara nerede? Kamera görüntüleri ortaya çıkan Dilara Gezgüç bulundu mu?

İstanbul Başakşehir'deki evlerinden kayboldu. 12 yaşındaki Dilara telefonu, kimliğini ve 250 TL yanına alarak dün Başakşehir'deki evinden ayrıldı. Gözü yaşlı ailesi Müge Anlı'ya koştu. En son sosyal medya yüzünden ailesiyle tartışmıştı. Sosyal medyadan tanıştığı kişilerle mesajlaşan Dilara nerede?