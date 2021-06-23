SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Cuma gününden itibaren 18 yaşın üstündeki tüm vatandaşlara aşı randevusu açılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Cuma gününden itibaren 18 yaşın üstündeki tüm vatandaşlara aşı randevusu açılıyor" ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA YENİ DÖNEM

Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cumadan itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak. Bizim hedefimiz 18 yaş üstü aşılanabilir olma durumu olan, yani hastalığı geçirenleri düşündüğümüzde 55 milyona yakın vatandaşımız olduğunu, 55 milyona yakın vatandaşımızı da Kurban Bayramı'na kadar en az yüzde 70'inin en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz.