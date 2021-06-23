Aşılardan sonra görülen yan etkiler neler? Bilim kurulu üyesi canlı yayında açıkladı…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısına Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof Dr. Ateş Kara da katıldı. Prof. Dr. Kara, koronavirüs aşıların yan etkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:30'da bir araya geldi. Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs gündemindeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara aşılama sonucu ortaya çıkabilecek yan etkileri açıkladı.

"AŞININ YAN ETKİLERİNİN HİÇBİRİ KALICI DEĞİL"

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'nın açıklamaları:

"Ülkemizde aşının yan etkileri çok yakın takip ediliyor. Aşı sonrası istenmeyen etki izlem sistemi sayesinde bu bilgiler toplanarak değerlendiriliyor. Aşılardan sonra gördüğümüz yan etkileri şöyle söylememiz lazım; bir tanesi aşının yapıldığı yerdeki yan etkiler, şişlik, kızarıklık, ağrı gibi.

Her iki türdeki aşının yan etkisi de 24 saatten çok uzun sürmüyor. 100 kişiden 8'inde 2 gün kadar kolda ağrının devam ettiğini görüyoruz. Tüm vücudu etkileyen yorgunluk, halsizlik gibi etkiler de görülebiliyor. Aşı olanların yüzde 10 ila 15'inde görülen etkiler bunlar. Bunların hiçbiri kalıcı değil. Bu etkiler arasında baş ağrısı, çok nadiren 3 gün kadar sürüyor. 1000 ila 1200 kişide 1-2 kişide 24 saat kadar kendini ciddi şekilde halsiz ve yorgun hissedebiliyor."